РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. В Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы прошел праздничный концерт, посвященный предстоящему Дню учителя, на котором вручили сертификаты на жилье, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Люберецкое учительство было и остается одним из сильнейших в области! От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю, прежде всего, здоровья, творческих успехов, гармонии, семейного благополучия! Пусть ученики радуют вас своими успехами и прославляют наш родной Люберецкий край!» - сказал Ружицкий.

Люберецким педагогам вручили сертификаты на 19 жилых помещений, а также награды и ценные подарки от министерства просвещения РФ, министерства образования Московской области, администрации округа.

С профессиональным праздником собравшихся также поздравила первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы, член политсовета партии «Единая Россия» Ирина Назарьева.

День учителя впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября.

С 1994 года Россия отмечает праздник 5 октября в соответствии с указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 3 октября 1994 года №1961. День учителя в России совпадает со Всемирным днем учителя.