РИАМО - 2 окт. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы одобрила проект планировки территории участка набережной Москвы-реки площадью 82,7 гектара между бывшей территорией завода ЗИЛ и набережной у Южного речного вокзала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Южный речной вокзал реконструируют и сохранят его транспортную функцию. Согласно проекту, вблизи вокзала разместится общественно-деловая застройка, офисы займут 12 тысяч квадратных метров, около пяти тысяч квадратных метров выделили под общественное питание и торговые центры, кроме того, появится новая галерея современного искусства площадью более 3,6 тысячи квадратных метров.

«Обновленная набережная может стать комфортной территорией для работы и семейного отдыха, настоящим местом притяжения для москвичей и гостей столицы», — отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На набережной появятся также зона для велосипедистов и пешеходов, парковые территории. Согласно проекту, должны быть размещены сад с водными растениями, площадки для проведения мероприятий, водные аттракционы и другие рекреационные объекты.

Проект планировки территории вынесут на электронные общественные обсуждения.