РИАМО - 2 окт. В скором времени пользователи мессенджера WhatsApp смогут воспользоваться функцией бессрочного отключения уведомлений из определенных чатов, сообщает Газета.ru.

Бету-версию такого обновления уже тестируют. Правда, пока только на платформе Android.

«Раньше, не выходя из группы, уведомления в WhatsApp можно было отключать на 8 часов, неделю или год. Теперь это можно будет сделать навсегда», —​ говорится в сообщении.

Также в обновленной версии список чатов получит строку для поиска, а в самом приложении появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа» — для редактирования текста и графики перед отправкой.​