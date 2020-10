Сезон осень-зима 2020–2021 стал необычным в мире моды. Из-за пандемии многие начали носить пижамы «на выход» и закрывать лицо масками, которые раньше можно было увидеть только на подиумах, – все это в значительной мере повлияло на коллекции современных дизайнеров. В тренде – шелковые пижамы, утепленные рубашки, вязаные жилеты и розовые пальто. Также к маст-хэвам относятся цепи, женские галстуки и леопардовые принты. Подробнее – в материале РИАМО.

Трикотажные жилеты

Каждую осень дизайнеры в своих коллекциях обыгрывают стиль преппи, 2020 год не стал исключением. Тренд этого сезона – трикотажные жилеты. В масс-маркетах их предлагают носить поверх рубашек и водолазок со свободным кроем. Для создания более дерзкого образа безрукавку можно надеть с юбкой в клетку и блузой – получится look в стиле студентов американских колледжей.

Кожа

Косуха осенью – абсолютный must have для любой модницы. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют носить не только рок-н-ролльные куртки, но и леггинсы, шорты, юбки, и даже тренчи, сделанные из этого материала. Также модные эксперты советуют обратить внимание на кожаные платья, как у Zara (от 9 999 рублей), и шорты, как у I am studio (11 200 рублей).

Пижама «на выход»

Удаленка в этом сезоне повлияла и на тренды – люди стали более расслабленными и сделали ставку на стиль casual. По словам персонального стилиста Катерины Малашенко, тем, кто работает дистанционно, стоит обратить внимание на шелковые пижамы, которые теперь вполне законно носить «на выход». Вариант на осень – накинуть на костюм кожаную куртку, обуть ботинки и отправиться в кофейню у дома на завтрак. А если дополнить образ лодочками и шерстяным пальто-халатом – можно ехать в бар к подружкам и танцевать до утра.

Теплые рубашки

Еще один актуальный тренд – теплые рубашки из шерсти, которые осенью 2020 года предлагают носить вместо пуховых жилеток. Сочетать их можно с удобными джинсами, мини-юбками, леггинсами или брюками прямого кроя.

«Самые модные – рубашки в клетку, но можно брать и однотонные, например, в оттенке кофе с молоком, как у бренда 2Mood», – советует персональный стилист.

Бахрома

Тем, кто гонится за трендами, стоит обратить внимание на бахрому. По словам Катерины Малашенко, платья и сумки с подобной тесьмой засветились на всех показах Недели моды в Милане. В частности, ей украсила свою коллекцию Prada. В масс-маркетах обратить внимание стоит на миниатюрные сумки и теплые рубашки с бахромой, как у Zara (4 299 рублей).

Кашемировые костюмы

Еще один карантинный тренд – кашемировые костюмы. Это хороший вариант на осень и зиму: в них получится и выглядеть стильно, и не замерзнуть. Носить их можно с шерстяными пальто-халатами и уггами. Так как кашемир не из дешевых, обратить внимание стоит на марки российских дизайнеров, например, на костюмы из 12Storeez.

Розовые пальто

Легкомысленное розовое пальто в стиле Кэрри Брэдшоу в сезоне осень-зима 2020–2021 вновь вернулось в гардеробы модниц. Обратить внимание стоит на все оттенки – от пыльной розы до фуксии. Такие есть как в коллекциях люксовых брендов, например, в Balenciaga, так и в масс-маркетах, например, в Zara и Mango.

Леопард на каждый день

Леопардовый принт, который каждую зиму в том или ином виде присутствует в верхней одежде, будет актуален и этой зимой. В сезоне 2020–2021 топовые дизайнеры предлагают носить вещи звериной расцветки хоть каждый день и не только «на выход». Присмотреться стоит к юбкам, блюзам и даже колготкам.

Цепи

Цепи закрепили позицию трендового аксессуара и в этом сезоне. Причем дизайнеры предлагают носить их не только на шее, но и на одежде в качестве фурнитуры. Самые модные в этом году – массивные варианты.

Галстук

Главный мужской аксессуар – галстук – в сезоне осень-зима 2020–2021 появился и в модных женских образах. Дамский галстук может быть любым – сетчатым, полупрозрачным, с принтом или однотонным. Его предлагают использовать для создания многослойных образов, например, с рубашкой, жилетом и тренчем.