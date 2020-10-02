РИАМО - 2 окт. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией серьезный, но ожидаемый, первыми подверглись увеличению случаев такие​ большие города, как Москва, сообщает ТАСС.

«Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных (зараженных – ред.) коронавирусной инфекцией, рост серьезный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас», — сказала Голикова.

Она объяснила, что рост связан с возвращением людей в трудовые коллективы и с периодом появления ОРВИ, гриппа и пневмоний. Первыми подверглись увеличению числа случаев инфекции большие города, в том числе Москва. Около 60% прироста новых выявленных зараженных находятся в столице.

Голикова подчеркнула, что сейчас ситуация отличается от того, что было в марте – апреле. Специалисты знают с чем имеют дело: готовы медработники, места для Covid-пациентов, достаточно средств индивидуальной защиты и лекарств.

Также вице-премьер напомнила, что одна российская вакцина проходит пострегистрационные испытания, вторая на подходе, а третья находится на клинических исследованиях.

Голикова призвала россиян соблюдать масочно-перчаточный режим.

«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — отметила вице- премьер.

80-85% россиян, которые заразились коронавирусом, не соблюдали меры профилактики инфекции.

Также Голикова настоятельно не рекомендовала гражданам заниматься самолечением. При недомоганиях необходимо вызвать врача на дом, чтобы медик назначил лечение. Если россияне будут придерживаться этих правил, то это будет залогом успешной победы над Covid-19.​

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.