РИАМО - 2 окт. Большая онлайн-конференция «Яндекса» Yet another Conference / on Education (YaС/e) пройдет 10 ноября, на мероприятие приглашают всех, кого волнует гуманистическое, технологичное современное образование и кому интересно принять участие в дискуссии о его будущем, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На конференции обсудят темы — проектирование образовательного опыта на цифровых платформах, геймификация с помощью технологий, разработка школьных, вузовских и взрослых обучающих программ, возможность сохранить живое общение в «дистанте», а также освобождение времени учителей от рутины на поиск индивидуальных траекторий для учеников.

«На онлайн-конференции предусмотрены разные форматы участия, в том числе доклады, дискуссии и вебинары. К участию в конференции приглашаются все, кто учит и учится сам, разрабатывает дизайн курсов и отвечает за их реализацию на государственном уровне, исследует психологию обучения и занимается педагогической практикой», — говорится в сообщении.

Доклад прочитает генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. Также выступят и приглашенные спикеры, которые поделятся своим практическим опытом в разных областях образовательного процесса.

На онлайн-конференции можно будет послушать директора по педагогике французской школы программирования École 42 Оливье Крузе, директора «Новой школы» Кирилла Медведева, заместителя директора «Европейской гимназии» Наргиз Асадову.Спикеры поделяться опытом по переходу на дистанционный формат, практической стороне цифровизации образования и гуманизации образовательного опыта с помощью технологий.

Участие в YaC/e бесплатное. Следить за анонсами мероприятий можно в социальных сетях: Facebook и «ВКонтакте».