РИАМО - 2 окт. На строящейся развязке Ленинградского шоссе и улицы Репина в городском округе Химки в ближайшие дни начнется надвижка арочной конструкции, движение на шоссе при этом ограничиваться не будет, сообщил журналистам директор проекта от компании подрядчика АО «Стройтрансгаз» Алексей Павлов.

«В настоящее время у нас собрано металлическое арочное пролетное строение. Сейчас мы его готовим к надвижке, которая будет через пару дней. Работы планируется завершить в течение шести дней. Во время работ движение транспорта на Ленинградском шоссе останавливаться не будет», — сказал Павлов.

Он добавил, что после завершения надвижки арочное строения будет опущено в проектное положение.

Общий вес металлоконструкций составит 1,3 тысячи тонн, длина арочного пролетного строения — 84 метра, ширина — 22,5 метра, высота подмостового габарита — порядка 5 метров.