РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В подмосковном Подольске столкнулись легковой автомобиль и такси, пострадавших нет, движение затруднено, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На пересечении Маштакова и Госпитальной около сквера 200-летия Подольска водитель автомобиля пытался развернуться и врезался в машину такси. Пострадавших нет», - сказал свидетель.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в этом месте затруднено движение на Госпитальной улице, а также при выезде на нее с улицы 50 лет ВЛКСМ.