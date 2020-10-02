РИАМО - 2 окт. Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) презетовала свой новый альбом «Декоративно-прикладное искусство», он стал четвертым для 22-летней артистки, сообщает Газета.ru.

Исполнительница заявила, что альбом готовился и записывался в горах Кавказа с начала текущего года.

«Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы», – сказала Монеточка.

Наиболее известным и популярным у молодой певицы является альбом «Раскраски для взрослых», который она выпустила в 2018 году. По словам артистки, новый альбом не является похожим по звучанию с «Раскрасками».

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