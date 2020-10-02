РИАМО - 2 окт. Свыше миллиона жителей Москвы стали участниками программы лояльности «Город», пользователи накопили больше 150 миллионов бонусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Бонусами можно оплачивать мобильную связь, можно обменивать их на бесплатные поездки в транспорте и на иные предложения партнеров.

«Недавно один из участников «Города» накопил столько бонусов, что смог обменять их на новый MacBook. Еще в «Магазине» программы есть Apple Watch, гироскутеры и другие товары, расплатиться за которые можно просто совершая поездки в общественном транспорте», — уточняется в сообщении.

За все время только по карте «Тройка» пассажиры суммарно собрали 286 миллионов бонусов.