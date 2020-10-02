РИАМО - 2 окт. В пятницу произошло возгорание на улице Генерала Белова, горела квартира на 16-м этаже, пожар удалось ликвидировать, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
В 10:25 пожарным сообщили о возгорании, в 10:50 пожар потушили.
«Площадь пожара составила 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.
До прибытия пожарных горевшую квартиру самостоятельно покинул один человек, его осмотрели медики.
«Всего в целях безопасности из подъезда самостоятельно вышли 10 человек», - отмечается в сообщении.
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