РИАМО - 2 окт. В пятницу произошло возгорание на улице Генерала Белова, горела квартира на 16-м этаже, пожар удалось ликвидировать, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 10:25 пожарным сообщили о возгорании, в 10:50 пожар потушили.

«Площадь пожара составила 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных горевшую квартиру самостоятельно покинул один человек, его осмотрели медики.

«Всего в целях безопасности из подъезда самостоятельно вышли 10 человек», - отмечается в сообщении.