РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Почти 3 тысячи человек работают в школах подмосковного Красногорска, из них 1 865 учителей, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Торжественное собрание в честь Дня учителя состоялось в Красногорске в пятницу. Педагогов поздравили Хаймурзина, депутат Мособлдумы Галина Уткина.

«День учителя – праздник, который касается каждого человека. В жизни каждого из нас точно есть и воспитатель детского сада, и первый учитель, и педагоги, которые потом наставляют нас в жизни, дают знания. Сегодня мы поздравляем каждого из почти 3 тысяч человек, которые работают в наших школах», - сказала Хаймурзина.

В городском округе Красногорск 35 муниципальных и 8 негосударственных школ. Всего в них 2 825 сотрудников, из них 1 865 учителей. В школах Красногорска учатся 36 191 ребенок.

Глава муниципалитета отметила, что в советское время школа занималась не только образованием, но и воспитанием.

«Я очень рада, что эта воспитательная функция в школу вернулась. Нам есть, чем гордиться – наши дети выигрывают олимпиады, спортивные соревнования, становятся призерами конкурсов на федеральном и областном уровнях. Это значит, что в школах работают талантливые специалисты, которые зарождают в детях любовь к предмету», - добавила Хаймурзина.

Лучших педагогов горокруга наградили грамотами министерства просвещения РФ, министерства образования Московской области, благодарственными письмами Мособлдумы и главы округа.

Премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2020 году в номинации «Лучший руководитель общеобразовательной организации» в номинации «Школа, устремленная в будущее» в этом году удостоена директор школы №15 Ольга Гацкевич.

Победителями конкурса на денежное поощрение губернатора Московской области лучших учителей за высокие достижения в педагогической деятельности стали учитель физической культуры гимназии №6 Любовь Беляева, учитель английского языка школы №10 Кира Шершунова, учитель математики школы №15 Ирина Ярчук.

Ежегодную муниципальную педагогическую премию «Признание» вручили учителям русского языка и литературы Ольге Лопатиной из гимназии №2 и Людмиле Кудрявцевой из школы №8.