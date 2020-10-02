РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. Более 500 юных спортсменов городского округа Мытищи прошли восстановительные сборы в учреждениях Подмосковья, сообщила начальник управления по социальной политике администрации муниципалитета Наталья Тер – Григорьян.

Официально старт летней оздоровительной кампании на территории Подмосковья был дан 15 июля. С этого времени на территории области функционировало 64 загородных оздоровительных учреждения.

«Мы традиционно максимум внимания постарались уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. У нас 130 детей данной категории отдохнули в лагерях Подмосковья. Не остались без внимания и юные спортсмены. Более 500 воспитанников ДЮСШ округа прошли учебные восстановительные сборы в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Московской области», - сказала Тер – Григорьян в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что не остались без внимания и дети-инвалиды, которые отдыхали в санаторно-курортных организациях, расположенных на черноморском побережье и на территории Северного Кавказа.

«Если говорить по итогам оздоровления детей с начала года, то у нас охват составил более 15 тысяч детей с учетом онлайн-программ, с учетом отдыха, который был организован родителями самостоятельно. Это около 70% от общего числа детей школьного возраста от 7 до 15 лет. И более 1000 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации были охвачены и организованы формами отдыха и оздоровления», - отметила Тер – Григорьян.