РИАМО - 2 окт. Столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало компаниям ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах и участие работников в массовых мероприятиях на ближайшее время, сообщается на сайте ведомства.

«При отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате», - говорится в сообщении.

Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

Вместе с тем администрациям посоветовали использовать одноразовую посуду в столовых. При многократном использовании посуды ее желательно мыть в специализированных моечных машинах.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.