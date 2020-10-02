РИАМО - 2 окт. Столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало компаниям ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах и участие работников в массовых мероприятиях на ближайшее время, сообщается на сайте ведомства.
Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.
Вместе с тем администрациям посоветовали использовать одноразовую посуду в столовых. При многократном использовании посуды ее желательно мыть в специализированных моечных машинах.
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Текстовая трансляция
2 ОКТЯБРЯ
- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.
- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:
- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.
- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.
- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.
- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.
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