РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 окт. С 1 по 30 сентября полицейские Щелкова зарегистрировали более 6 тысяч обращений от граждан, более 100 из них касались совершенных преступлений, 93 из них было раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 30 тяжких и особо тяжких преступлений, в 17 случаях установлены совершившие их лица.

«Кроме этого, за этот период было задержано четыре лица, находящихся в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли четыре факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, шест фактов мошенничества, три грабежа, 24 кражи, из них две квартирных и шесть из дач и садовых домов, шесть фактов сбыта и четыре факта хранения наркотических средств и психотропных веществ, пять фактов организации незаконной миграции. Раскрыто 11 ранее совершенных преступлений.