РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. Городской интернет-портал «РИАМО в Мытищах» в соцсети «ВКонтакте» проводит розыгрыш билетов на PRO-читку пьесы «Привет из Милана» в театре «ФЭСТ» 7 октября.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше и получить по паре билетов в одни руки, нужно быть подписчиком сообщества «РИАМО в Мытищах» и сделать репост записи https://vk.com/wall-131520287_16206.

Победителей редакция выберет случайным образом 5 октября до 18:00. Пьеса «Привет из Милана» — современная история с элементами детектива. Она о столкновении двух миров: мира реального и мира человеческих фантазий.

В рамках проекта PRO-читки актеры театра в присутствии зрителей прочитают пьесу по ролям, после чего пройдут обсуждения. И только зрители решат быть или не быть пьесе, воплощенной на сцене.