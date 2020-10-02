РИАМО - 2 окт. В Госдуме РФ предложили продлить программу кешбэка за туры по России до середины следующего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

С инициативой выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. По его мнению, это поддержит туристическую отрасль.

«Поддерживаю решение о продлении программы о частичном возврате средств за путешествия по России. Оно выглядит логичным, считаю его одним из лучших по поддержке туристической отрасли», — сказал Свищев.

Член комитета отметил, что нынешний год серьезно ударил по доходам россиян. Но пандемия открыла новые возможности для путешествий по России.

«Наша страна обладает уникальным туристическим потенциалом, с которым не сравнится вообще никакая другая страна в мире. В условиях нового всплеска коронавируса и возможного введения новых ограничительных мер, подобную программу следует продлить до середины следующего года», — подчеркнул Свищев.

Он также предложил лучше информировать людей о кэшбеке: об этой программе недостаточно знают, особенно это касается регионов.