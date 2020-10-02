РИАМО - 2 окт. Более 81 тысячи тестов на коронавирус сделали за сутки в Москве, всего в городе провели более 8,3 миллиона исследований, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тысячу. Это почти на 11% больше, чем днем ранее», – сказала Ракова.

Исследования проводятся в городских, федеральных и частных лабораториях.

В Москве работает общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирования. Обязательно тестируют людей, у которых есть признаки ОРВИ, пациентов неинфекционных стационаров, больных пневмонией и всех совместно проживающих с пациентом с подтвержденным Covid-19.

Кроме того, в столице проводится скрининг сотрудников, которые находятся в контакте с горожанами.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.