РИАМО - 2 окт. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают, сообщает Газета.ru.

«Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается», — заявил Песков.

Однако он отметил, что резкое возрастание числа зараженных коронавирусом требует мобилизации федеральных и региональных систем.

За весь период пандемии на территории РФ зарегистрировано 1 194 643 случая инфицирования, скончались 21 077 пациентов, вылечились 970 296 человек.

Россия занимает 40-е место в мире по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией на 100 тысяч граждан. По числу летальных исходов РФ занимает 100-е место.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.