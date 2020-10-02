РИАМО - 2 окт. Жителям Москвы напомнили, что за несоблюдение положений указа мэра столицы по противодействию распространению коронавирусной инфекции предусмотрена административная ответственность, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

За несоблюдение перевода на удаленную работу сотрудников ответственность для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

«Если из-за несоблюдения требований причинен вред здоровью сотрудников либо нарушение совершено повторно, размер административного штрафа возрастает», - говорится в сообщении.

Так для должностных лиц сумма возрастет до 500 тысяч рублей. Также их могут дисквалифицировать на 1-3 года. Для предпринимателей без юрлица и юрлиц ответственность возрастает до 1 миллиона рублей или до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, если нарушения выявлены во время проверки Роспотребнадзором, то для должностных лиц налагается штраф до 150 тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица - до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, а для юрлиц до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Административная ответственность предусмотрена и за нарушение домашнего режима для людей с хроническими заболеваниями и пожилых старше 65 лет.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.