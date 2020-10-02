РИАМО - 2 окт. Шорт-лист премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы будет оглашен 26 октября, сообщил журналистам секретарь жюри конкурса на соискание премий, генеральный директор «Централизованной библиотечной системы восточного административного округа» Олег Жаденов.

В этот же день все желающие смогут проголосовать за любимого писателя на портале «Активный гражданин», добавил он.

«Будет оглашен 26 октября короткий список <…> Тогда же открывается голосование на портале «Активный гражданин». Это будет открытое голосование. В нем смогут принять участие все желающие, кто зарегистрирован на портале», — сказал Жаденов на онлайн-конференции.

Он добавил, что голосование будет открыто до 10 ноября, а 27 ноября состоится церемония награждения.