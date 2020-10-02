РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Концерт рок-певца Игоря Саруханова, который был запланирован на пятницу, перенесли на другую дату, сообщается на официальном сайте «Крокус Сити Холла».

«Уважаемые зрители! Концерт Игоря Саруханова, запланированный на 20 марта 2020 года, далее перенесенный на 2 октября 2020 года, переносится. О новой дате будет объявлено в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Все ранее приобретенные билеты действительны. Концерт был запланирован к проведению в 21:00 на сцене ресторана Backstage.