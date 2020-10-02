РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. В День музыки в подмосковных Люберцах ученики музыкальных школ получили благодарственные письма, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

1 октября в детской музыкальной школе №2 городского округа Люберцы прошел концерт «Музыки волшебная власть», посвященный Международному дню музыки. В мероприятии приняли участие преподаватели детских музыкальных школ округа.

«Председатель комитета по культуре Светлана Носкова поздравила музыкантов с праздником, вручила грамоты и благодарности за успехи в работе и пожелала вдохновения и здоровья», - говорится в сообщении.