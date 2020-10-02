РИАМО - 2 окт. В столице с начала года уничтожили 1 827 единиц игрового оборудования, среди которых 603 игровых автомата, сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Юрий Титов.

«Всего с начала текущего года в Москве уничтожено 1 827 единиц игрового оборудования. В их числе 603 игровых автомата, а также 1 224 единицы модифицированного игрового оборудования – это мониторы, системные блоки, которые использовалось для проведения незаконных азартных игр», — сказал Титов.

Он отметил, что изъятие из нелегальных игорных заведений игрового оборудования с последующим его уничтожением – это один из самых действенных инструментов борьбы с незаконным игорным бизнесом.

«Только за первое полугодие 2020 года в городе выявлено и закрыто 34 нелегальных игорных заведения. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 13 уголовных дел», — заключил Титов.

«Всего с начала текущего года в Москве уничтожено 1 827 единиц игрового оборудования. В их числе 603 игровых автомата, а также 1 224 единицы модифицированного игрового оборудования – это мониторы, системные блоки, которые использовалось для проведения незаконных азартных игр», — сказал Титов.