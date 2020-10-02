РИАМО - 2 окт. В преддверии профессионального праздника Всемирного дня учителей в ДК «Мир» подмосковного Реутова прошло торжественное вручение наград педагогам и воспитателям, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В преддверии празднования Всемирного дня педагогов вручил заслуженные награды нашим лучшим учителям и воспитателям. Также вручил сертификат на однокомнатную квартиру учителю русского языка и литературы нашей гимназии Елене Николаевне Русаковой. Она верна своей профессии вот уже 36 лет. Благодарю всех наставников молодежи за упорный, самоотверженный труд и верность профессии», - сказал Каторов.

Он отметил, что в 2020 году ни одна из десяти участвующих в рейтинге школ не попала в «красную зону»: шесть находятся в «зеленой», четыре — в «желтой».

«Почти 60% общеобразовательных учреждений города показывают достойные результаты на уровне Подмосковья и России в целом. Педагоги уделяют большое внимание своим ученикам. Благодаря этому в городе появился первый участник Всероссийской олимпиады школьников — учащийся школы №7. Кроме того, учитель физики школы №10 Юрий Уробушкин стал одним из пяти финалистов конкурса «Учитель года Подмосковья — 2020», - отметил Каторов.

Градоначальник добавил, что крайне необходимо сотрудничество школ с вузами, поэтому два года назад совместно с предприятием «НПО машиностроения» в лицее заработали инженерные классы, также прорабатывается возможность взаимодействия с МГИМО на базе реутовской гимназии.

Педагогический состав Реутова 1 октября приехал поздравить и симфонический оркестр Москвы. Кроме того, с концертной программой в деловом комплексе «Мир» выступили артисты российской эстрады: Прохор Шаляпин, Александр Айвазов, участники музыкальной группы «Божья коровка» и многие другие.