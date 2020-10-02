РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска недалеко от гипермаркета «Глобус» столкнулись три автомобиля, два человека погибли, один получил ранения, сообщил «РИАМО в Подольске» в ппятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в пятницу.

«На 44-45-м километре Старосимферопольского шоссе в попутном направлении три автомобиля столкнулись. В результате ДТП два человека погибли, и один пострадал. На месте работают сотрудники дорожной полиции, спасатели», - сказал представитель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом месте образовалась пробка длиной около 2 километров.