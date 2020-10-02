РИАМО - 2 окт. Жюри премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы рассмотрело 671 заявку от писателей со всей страны, сообщил журналистам секретарь жюри конкурса на соискание премий, генеральный директор «Централизованной библиотечной системы восточного административного округа» Олег Жаденов.

«В период с 25 июня по 13 сентября к нам поступила 671 заявка. <…> В длинный список у нас вошло 37 наименований», — сказал Жаденов на онлайн-конференции.

К участию приглашались писатели, чьи новые произведения впервые опубликованы на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления сроков подачи заявок.

Премия будет вручаться в семи номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей до семи лет»; «Лучшее произведение в прозе для детей от восьми до 12 лет»; «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет»; «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет»; «Лучший перевод на русский язык для детей в возрасте до семи лет»; «Лучший перевод на русский язык для детей в возрасте от восьми до 12 лет»; «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Корней Чуковский — поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. Самый издаваемый в СССР и современной России автор детской литературы.