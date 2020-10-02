РИАМО - 2 окт. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан в Реутове, где на десятилетнего ребенка напал медведь, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России.

По материалам СМИ о нападении медведя на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в Реутове проводится доследственная проверка. Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

«На улице медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына, получив царапины на руках», - говорится в сообщении.

Председатель СК поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедших событий и доложить о предварительных итогах проверочных мероприятий.