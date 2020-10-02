РИАМО - 2 окт. В пятницу автобус №907 сбил человека на Каширском шоссе в Москве, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте рядом с подземным пешеходным переходом, перед движущимся автобусом», – уточняется в сообщении.

В результате столкновения с автобусом пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. В автобусе никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.