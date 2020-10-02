РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. В текущем году почти 1,8 тысячи пенсионеров городского округа Мытищи стали участниками проекта «Активное долголетие», сообщила начальник управления по социальной политике администрации муниципалитета Наталья Тер – Григорьян.

Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» стартовал 1 октября 2019 года. Основной задачей проекта было вовлечение граждан старшего поколения в активную жизнь, чтобы сохранить их творческий, интеллектуальный, физический потенциал.

«По итогам года участниками проекта на территории городского округа стали почти 1800 человек. Если говорить в целом по Московской области, то это более 50 тысяч. Городской округ является лидером по охвату жителей различными видами активности среди муниципальных образований Московской области с населением свыше 200 тысяч человек», - сказала Тер – Григорьян в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что в рамках проекта предусмотрены различные мероприятия на базе учреждений культуры, спорта, социального обслуживания такие, как занятия дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, физкультурой, компьютерные курсы, занятия творчеством, пением, танцами, посещения бассейнов.

«Самым востребованным на территории округа являются экскурсионные программы, которые организованы на комфортабельном, брендированном автобусе. Наши жители за этот год посетили различные места Подмосковья. Самыми востребованными у нас являются города Истра, Коломна, Серпухов, Клин, Дмитров, Красногорск и другие муниципальные образования», - отметила Тер – Григорьян.