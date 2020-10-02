РИАМО - 2 окт. В Москве в пятницу уничтожили 896 единиц игрового оборудования, среди которых 515 игровых автоматов, сообщил журналистам руководитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Юрий Титов.

«Сегодня департаментом <…> совместно с префектурой Центрального административного округа города при участии правоохранительных органов организовано уничтожение 896 единиц игрового оборудования, в том числе 515 игровых автоматов», — сказал Титов.

Уничтожение оборудования, которое изъяли из незаконных игорных заведений, провели с помощи спецтехники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», в частности, экскаватора.

«Изъятие из нелегальных игорных заведений оборудования с последующим его уничтожением является одним из наиболее действенных инструментов борьбы с незаконным игорным бизнесом», — отметил Титов.