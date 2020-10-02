РИАМО - 2 окт. Власти Реутова намерены до конца года провести госэкспертизу проекта нового сквера на первом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Новый сквер площадью 4,5 гектара будет разбит на первом километре МКАД между Московской кольцевой автодорогой и микрорайоном 6А Реутова. Прямо на местности архитекторы представили свои наработки главе городского округа Станиславу Каторову и жителям», - отмечается в сообщении.

По словам авторов проекта, сквер должен стать не только буферной зоной между автодорогой и жилыми домами, но и тем местом, где людям хотелось бы гулять. Предусмотрены освещение, прогулочные тропы и зоны активностей: сцена для проведения праздников и интересных встреч, спортивные зоны для подвижных игр, уютные аллеи, взбирающиеся вверх и падающие вниз к руслу проходящей здесь речки Серебрянки.

Предложения жителей были учтены в эскизном проекте, в частности было предложено больше внимания уделить прогулочной зоне, а не архитектурным украшениям, решено сохранить все многообразие растущих здесь деревьев и кустарников.

Архитектор компании-подрядчика Владислав Кунин отметил, что при создании парка будет сохранено уникальное природное многообразие прижившихся тут растений: от различного рода полевых трав и цветов до зарослей земляники, облепихи, фруктовых и крупномерных деревьев.

«Нужно просто очистить территорию от дикорастущей травы, красиво оформить кустарниковые насаждения», – отметил проектировщик.

Каторов дал поручение специалистам провести госэкспертизу проекта до конца декабря 2020 года с тем, чтобы уже в ближайшие месяцы договориться с правительством Московской области о совместном финансировании проекта.