РИАМО - 2 окт. В столице досрочно 3 октября откроется для пассажиров участок Арбатско-Покровской линии столичной подземки, который закрывали из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожной-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии участок Арбатско-Покровской линии от станции «Молодежная» до «Парка Победы» закрыли с 26 сентября до 5 октября.

«Участок «Молодежная» - «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии досрочно открывается для пассажиров уже завтра, 3 октября. Вы сможете пользоваться станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» синей ветки в привычном режиме», — отмечается в материале.

На участке за время закрытия успели обновить инфраструктуру, промыли путевые стены, нанесли новую разметку на платформах. На участке от станции «Кунцевская» до станции «Молодежная» также обновили рельсовые скрепления, шпалы и сварили стыки.