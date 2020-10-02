РИАМО - 2 окт. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в октябре 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

На прием можно будет попасть с 10:00 до 13:00.

Приемные министерства социального развития Московской области будут работать 7 октября в Красногорске, 21 октября - в Люберцах, 28 октября - в Одинцовском городском округе, 14 октября - в Солнечногорске, 23 октября - в Дзержинском, 12 октября - в Королеве, 5 октября - в Красноармейске, 30 октября - в Лыткарине.

Представители министерства строительного комплекса региона проведут приемы 30 октября в Волоколамском городском округе, 28 октября - в Богородском городском округе, 21 октября - в Раменком городском округе, 7 октября в Серпухове, 14 октября - в Балашихе, 5 октября - в Дубне, 23 октября - в Краснознаменске, 12 октября - в Черноголовке.

Приемные министерства образования Подмосковья будут работать 30 октября в Егорьевске, 23 октября - в Истре, 26 октября - в Ленинском округе, 5 октября - в Одинцовском городском округе, 9 октября - в Серебрянных Прудах, 12 октября - в Домодедове, 19 октября - в Лобне, 16 октября - в Мололежном.

Представители министерства благоустройства региона проведут приемы 5 октября в Дмитровском городском округе, 19 октября - в Ленинском городском округе, 26 октября - в Лотошине, встречи пройдут 12 октября в Талдомском городском округе, 9 октября - в Шатуре, 23 октября - во Власихе, 16 октября - в Щелкове, 30 октября - в Химках.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.