РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Шестерым участникам Великой Отечественной войны, проживающим в подмосковном Красногорске, отремонтируют квартиры в этом году, в жилье еще четырех фронтовиков ремонтные работы уже завершили, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске четырем ветеранам войны отремонтировали квартиры. До конца ноября отремонтируют квартиры еще шестерым фронтовикам. До введения ограничительных мер от фронтовиков и членов их семей были приняты заявки, обследованы квартиры и составлены списки работ», - говорится в сообщении.

Качество выполненных работ проверили сотрудники социального блока администрации муниципалитета. Группа проверяющих посетила участника Великой Отечественной войны Виктора Вдовина. По его просьбе в квартире поменяли все двери и заменили пластиковые окна.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной выезжаем на места, смотрим, как подрядчики справились с заданием, и, самое главное, спрашиваем наших ветеранов, довольны ли они», - сказал заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов.

Он добавил, что в юбилейный год Победы ветеранам не только дарят подарки и вручают медали.

«Мы изыскиваем внебюджетные средства для того, чтобы улучшить качество жизни наших героев славы», - подчеркнул Тельбухов.

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