РИАМО - 2 окт. В столице за последние сутки госпитализировали 952 человека с коронавирусной инфекцией, общее количество новых случаев заболевания за сутки составило 2704, сообщает оперативный штабы Москвы.

«На ИВЛ в больницах столицы находятся 242 человека», — отмечается в материале.

Новые случаи заражения Covid-19 выявили у 16,1% людей в возрасте от 18 до 45 лет, 42,3% — от 46 до 65 лет, 25,9% — от 66 до 79 лет, 10,8% — старше 80 лет, 4,9% — дети.

Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

В столице растет число людей с коронавирусом в тяжелой форме — более 1,5 тысяч человек. В основную зону риска попадают пожилые и дети.

Горожане должны носить маски и перчатки, а также по возможности воздержаться от посещения мест массового скопления граждан.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.