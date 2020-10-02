РИАМО - 2 окт. В столице за последние сутки госпитализировали 952 человека с коронавирусной инфекцией, общее количество новых случаев заболевания за сутки составило 2704, сообщает оперативный штабы Москвы.
«На ИВЛ в больницах столицы находятся 242 человека», — отмечается в материале.
Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.
В столице растет число людей с коронавирусом в тяжелой форме — более 1,5 тысяч человек. В основную зону риска попадают пожилые и дети.
Горожане должны носить маски и перчатки, а также по возможности воздержаться от посещения мест массового скопления граждан.
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2 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.
- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.
- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.
- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.
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