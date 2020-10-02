РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В подмосковном Подольске на Южном обходе 46-летняя женщина за рулем Renault Duster врезалась в стоящий на обочине автомобиль Kia Cerato, его 30-летний водитель погиб, 26-летний пассажир находится в больнице, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Водитель 1974 года рождения на автомобиле марки Renault Duster на Южном обходе совершила наезд на стоящий на обочине автомобиль марки Kia Cerato. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia Cerato 1990 года рождения от полученных травм скончался на месте, его пассажира 1994 года рождения доставили в Подольскую городскую клиническую больницу», - говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку. По словам очевидцев, водитель Kia Cerato менял колесо, когда в него врезалась машина Renault Duster.