РИАМО - 2 окт. По мнению заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева, пандемия коронавирусной инфекции может быть побеждена к концу 2021 года, сообщает «Интерфакс».

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже 30-40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал Зверев.

Пока у 70% населения не будет иммунитета к Covid-19, заболеваемость будет расти, уточнил академик.

Он добавил, что в январе-феврале заболеваемость пойдет на спад из-за погодных условий. Пока изменений не будет, потому что инфекцию завозят из разных регионов России, так как там ситуация с коронавирусом разная.

При этом специалист заверил, что бояться нечего: рост заболеваемости ожидаемый, в стране есть обеспеченность койками, лекарствами и медиками.

Зверев подчеркнул, что в феврале-марте заболеваемость увеличивалась в геометрической прогрессии, а сейчас страна вышла практически на плато, а повышения заболеваемости — весьма рядовая ситуация.

Академик считает, что нельзя ужесточать ограничительные меры, так как на самоизоляции люди не становятся здоровее, болезни усугубляются.

«Количество обращений к врачам после снятия карантинных мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько — от других ограничительных мер», — объяснил врач.

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2 ОКТЯБРЯ

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Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

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