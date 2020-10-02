РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. «ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для первого в Подмосковье завода по переработке отходов в энергию, его масса составила порядка 185 тонн, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил комплект котельного оборудования для первого завода по переработке отходов в энергию компании «РТ-Инвест» в округе Воскресенск Московской области вблизи деревни Свистягино.

«На строительную площадку отгрузили одни из основных элементов парового котла П-152: восемь блоков пароперегревателей. Общая масса отгруженного оборудования составила порядка 185 тонн. Аппараты предназначены для перегрева пара до заданной температуры. Рабочая и конструкторская документация разработана специалистами управления тепловой энергетики ПАО «ЗиО-Подольск» и Обособленного подразделения предприятия в городе Таганроге», - говорится в сообщении.

Пароперегреватели состоят из двух зеркально расположенных блоков. В каждый входят четыре секции, состоящие из верхних и нижних коллекторов, соединенных теплообменными трубами. Длина составляет 8,5 метра, ширина – 3,5 метра, высота – от 1,6 до 3,2 метров.

Первый завод, строящийся в округе Воскресенском, запустят в эксплуатацию в 2022 году. Оборудование изготавливают по контрактам с дочерними компаниями АО «РТ-Инвест» АГК-1 и АГК-2, реализующими проект «Энергия из отходов». Технологическое и материаловедческое сопровождение проекта ведет главный материаловедческий центр госкорпорации «Росатом» – АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Заводы по переработке отходов строятся по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это одна из самых референтных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. Завод «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших изготовителей подобного оборудования в стране.

«ЗиО-Подольск» – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения. 100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО».

ПАО «ЗиО-Подольск» - первое и единственное предприятие в России, которое изготавливает витые теплообменные аппараты для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».