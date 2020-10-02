РИАМО - 2 окт. Администрация Богородского округа совместно с Ногинской торгово-промышленной палатой при поддержке ПАО Сбербанк запустили образовательный проект «Бизнес-школа Богородского округа «Начни свое дело!», направленный на вовлечение в предпринимательскую деятельность жителей округа, а также содействие развитию малого бизнеса путем предоставления необходимого объема знаний и развития практических навыков, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Срок обучения в Бизнес-школе будет состоять из восьми модулей продолжительностью одна неделя, в течение которых участники получат не только знания в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики предприятия и менеджмента для формирования общего представления о различных аспектах ведения предпринимательской деятельности, но и получат конкретные сведения о запуске бизнеса и навыки по ключевым вопросам его развития. К концу обучения каждый участник Бизнес-школы под руководством наставника разработает свой предпринимательский проект, который сможет представить на Конкурс по выделению Гранта на его финансовую поддержку.

По словам заместителя главы администрации Богородского городского округа Эдуарда Потапова, открытие собственного бизнеса – это очень ответственный шаг. Для успешного ведения проекта начинающим предпринимателям нужно обладать целым набором знаний в разных сферах: бухгалтерия, кадровая политика, правовое обеспечение и многие другие.

«Уверен, знания, полученные в нашей бизнес-школе, помогут не только развить свое дело, но и предпринимательство нашего округа в целом», - сказал он.

«Оказание всесторонней поддержки малому и среднему бизнесу является одним из приоритетных направлений Сбера, поэтому мы уделяем особое внимание данному сектору и с радостью делимся полезными знаниями, опытом и пониманием текущих и будущих трендов развития бизнеса. Проект «Открой свое дело!» станет хорошим вкладом в развитие бизнес-компетенций учащихся и позволит получить необходимые знания для развития бизнеса в Богородском округе», - отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Александр Ченцов.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС по г. Ногинску не ранее 1 сентября 2020 и являться заявителем Единого реестра субъектов МСП.

По итогам проведения Конкурса лучшие предпринимательские проекты получат финансовую поддержку в виде Гранта и информационно-консультационное сопровождение по их реализации.

Расходовать предоставленный Грант победители смогут на арендную плату или текущий ремонт помещения, закупку оборудования, сырья и прочего.