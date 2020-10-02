РИАМО - 2 окт. Банк «Открытие» провел онлайн бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса», которое собрало на своей площадке экспертов российских и зарубежных компаний-лидеров digital-индустрии, маркетологов, специалистов в области управления репутацией, говорится в сообщении пресс-службы банка.

На мероприятии специалисты рассказали и наглядно показали, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

«Этот год полностью изменил привычный ход вещей и дал старт новой реальности. Все активности, работа, да и почти вся жизнь перенеслась в online. Цифровизация стала необходимой средой для каждого бизнеса, чтобы выжить и продолжить развиваться. На наших глазах происходит настоящая цифровая революция», — сказала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Она отметила, что многие предприниматели успешно перестроили или даже создали новый бизнес в пандемию. Их примеры доказывают, в любой ситуации есть решения для развития своего дела.

Черкасова представила индекс цифровизации малого и среднего бизнеса и рассказала о главных цифровых драйверах развития предпринимательства.

Первым и ключевым драйвером является развитие каналов передачи и хранения информации в бизнесе. В качестве примера Черкасова отметила опыт московского бизнесмена, владельца «Шахматной школы №1» Сергея Жвакина. Он перевел своих учеников в режим онлайн по всей стране, достиг роста на 25% и начал развивать новое направление бизнеса — франчайзинг.

Второй важный драйвер — интеграция цифровых технологий в бизнес–процессы. К примеру, руководитель центра нейропсихологии «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев во время локдауна в течение всего двух недель трансформировал свой бизнес и адаптировал технологию нейрокоррекции для детей под новый онлайн-формат.

Третий драйвер — использование интернета в продажах, в том числе в тех сферах, где традиционно действовали только оффлайновые методы. Например, в индустрии развлечений.

В частности, во время карантина сооснователь иммерсивного театра «Москва 2048» Станислав Акимов вместе с партнерами решил не закрывать театр, сохранить команду и вместо традиционных спектаклей запустить онлайн-квесты и другие спецпректы. Теперь потенциал их бизнеса не зависит от санитарных ограничений.

Полная онлайн-трансляция форума доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KYflVuCtbzs&feature=youtu.be.​