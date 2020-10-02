РИАМО - 2 окт. В столице за прошедшие сутки выявили 2704 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования на текущий момент составляет 297 729, сообщает оперативный штаб Москвы.

За минувшие сутки также выздоровели 1157 пациентов после курса лечения от коронавируса, с начала пандемии столичные врачи вылечили 251 018 человек. Кроме того, скончались 28 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв Covid-19 в мегаполисе достигло 5282.

В России за сутки зафиксировали 9412 случаев Covid-19 в 85 регионах. Выздоровели 6054 пациентов, умерли 186 человек.

За весь период пандемии на территории РФ зарегистрировано 1 194 643 случая инфицирования, скончались 21 077 пациентов, вылечились 970 296 человек.

В Москве растет число новых случаев коронавирусной инфекции, также растет число госпитализаций. С 5 октября в городе около 2 миллионов человек перейдут на удаленный режим работы.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в столице на текущий момент порядка 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.