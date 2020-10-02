РИАМО - 2 окт. На Панфиловском проспекте в Зеленограде 1 октября в 00:30 водитель Nissan Teana не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 21092» , водитель которого погиб на месте, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

«Водитель Nissan Teana нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение, госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ушиб головного мозга», - сказал собеседник агентства.

Пассажиров ВАЗ также доставили в медучреждения с различными травмами.