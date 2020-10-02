РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. Глава Подольска Николай Пестов проверил, как организовано бесплатное горячее питание школьников, и рекомендовал директору школы №33 доработать интерьер столовой с учетом мнения ребят, сообщается на сайте администрации округа.

Пестов вместе с родителями школьников проверил, как организовано обеспечение учащихся бесплатным горячим питанием. С 1 сентября в округе им охвачено более 20 тысяч учащихся начальных классов, а также свыше 7,8 тысячи детей льготных категорий.

«Пестов посетил школу №33 в микрорайоне Силикатная-2. В ней обучаются 1100 ребят, половина из них получают бесплатное горячее питание. Как и положено, все организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Он рекомендовал директору рассмотреть возможность доработать интерьер столовой, собрав мнения ребят», - говорится в сообщении.

Меню единое для всех школ Московской области, его составляли, опираясь на пожелания детей и родителей. Главное требование, чтобы блюда были качественными, полезными и вкусными. Руководитель муниципалитета осмотрел пищеблок, отметив его хорошее оснащение.

«Школа новая и оборудование в ней современное. Тем не менее, очень многое зависит от поваров, качества приготовленных ими блюд, положения дел на пищеблоке. Побеседовав с родителями, узнал их мнение о составе блюд, их разнообразии. Контроль за качеством питания в округе ведется постоянно, этим занимается и администрация, и совет депутатов», - сказал Пестов.

Он отметил, что задача представителей власти – собрать как можно больше объективных мнений о том, как этот процесс организован. По окончании первой четверти результаты обобщат. По высказанным замечаниям, Подольский комбинат питания примет меры.

Как питаются дети, регулярно контролируют мамы и папы учащихся в рамках проекта «Родительский контроль». Анна Казакова рассказала Пестову, что в первом классе у нее учится дочь, и сегодня она решила лично проверить качество блюд.

«На данный момент вопросов у меня нет, качество питания полностью устраивает: хороший чай с оптимальной температурой, вкусная запеканка с повидлом, свежий бутерброд, посуда и подносы чистые», — отметила Казакова.

Все пожелания родителей фиксируют в чек-листах. Вскоре в 33-й школе за качеством питания планируют организовать ученический контроль.