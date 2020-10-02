РИАМО - 2 окт. Курс рубля на открытии торгов Московской биржи в пятницу снизился к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 50 копеек, до 77,86 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 91,35 рубля», — говорится в сообщении.

Декабрьские фьючерсы нефти Brent подешевели на 1,98%, до 40,12 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов WTI тоже снизилась на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель.

Банк России с 1 октября приступил к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка. Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила.​