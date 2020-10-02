РИАМО - 2 окт. Управление Роспотребнадзора по столице приостановило работу кафе Angel Cakes в центре Москвы за несоблюдение мер профилактики Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время проверки кафе-кондитерской Angel Cakes в центре Москвы выявили грубые нарушения требований предотвращения распространения коронавируса. По словам главного специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в центральном округе Марины Дружининой, сотрудники не прошли исследования на наличие коронавируса, в кафе не соблюдался режим мытья посуды, не было документов, подтверждающих качество и безопасность.

«Проведена проверка кафе-кондитерской Angel Cakes в Большом Козихинском переулке на соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», - сказала Дружинина.

Также в заведении не было дезинфицирующих средств и документов, подтверждающих ежемесячную чистку системы вентиляции.

За выявленные нарушения заведению грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток.

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2 ОКТЯБРЯ

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