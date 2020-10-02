РИАМО - 2 окт. Роспотребнадзор приостановил деятельность нелегальной кальянной PAR BAR в центре Москвы, она работала, несмотря на общий запрет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Москве на сегодняшний день продолжает действовать запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе из-за коронавируса.

«Специалистами управления Роспотребнадзора в ходе мониторингового обследования установлено нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кальянная PAR BAR функционировала, несмотря на запрет действующего указа мэра, в соответствии с которым в настоящее время на территории города Москвы запрещено курение кальяна», - сказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

Он добавил, что заведение может заплатить штраф до 500 тысяч рублей или приостановить работу на срок до 90 суток.

«За данное нарушение предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток по решению суда», - пояснил Мустафаев.