РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. Более 4,5 тысячи гектаров земли обработали от борщевика в городском округе Мытищи в текущем году, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В городском округе начали вести борьбу с борщевиком Сосновского с 1 мая. В соответствии с законодательством Московской области работы были завершены в установленный срок. Обработка муниципальных земель и неразграниченных территорий осуществлялась в три этапа.

«Всего, включая муниципальные и частные земли, в 2020 году было обработано более 4,5 тысячи гектаров земли. Благодаря социальным сетям и порталу «Добродел», мы получали сигналы от наших жителей о том, где произрастает это вредоносное растение», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, почти 300 таких обращений мы получили с мая. Реагировали и вели информационную работу, так как, к сожалению, многие не знают, что на частных территориях работы по уничтожению борщевика обязан проводить собственник.

Он добавил, что именно по этим территориям больше всего приходило обращений. Жителям давались разъяснения, что мероприятия по удалению борщевика Сосновского на частной территории силами администрации муниципалитета не представляются возможными, в силу того, что данные действия являются нарушением статьей 285.1. УК РФ – нецелевое расходование бюджетных средств.

«Мы, как администрация, в таких случаях для применения мер административного воздействия можем привлечь только административную комиссию и направить письмо собственнику земельного участка. Кстати, администрация неоднократно направляла уведомления в адрес собственников о необходимости привести их земельные участки в надлежащее состояние с предупреждением о штрафах», - отметил Азаров.

Он уточнил, что 211 таких обращений было направлено за период кампании по борьбе с борщевиком. А на горячую линию поступило 74 обращения. Тем не менее, основные мероприятия в рамках программы выполнены. На данный момент продолжается объезд территорий и оценка качества уничтожения борщевика в зоне отвода дорог.

«Сотрудники контрольного управления администрации проделали большую работу, за что им большое спасибо!» - отметил глава.