РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. Подольский ХК «Витязь» в матче чемпионата КХЛ в Балашихе с ХК «Авангард» победил со счетом 2:1, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Витязи» 1 октября сыграли в Балашихе против лидера Востока «Авангарда» из Омской области на стадионе СК «Балашиха-Арена».

«Хоккейный клуб «Витязь» был сильнее! Трудовая победа дружины «Витязей» в Балашихе со счетом 2:1!» - говорится в сообщении.

Счет в матче во втором периоде открыл Евгений Артюхин. От «Авангарда» шайбу забросил Егор Чинахов. Во время серии буллитов решающий бросок реализовал игрок «Витязя» Павел Воробей.

«Авангард» проиграл четвертую встречу из тринадцати, у «Витязя» пятая победа в десяти встречах.