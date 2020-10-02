РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. В городском округе Мытищи окосили траву на Новомытищинском проспекте и провели ряд других работ по благоустройству территории, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Контроль за будничными хозяйственными делами – одна из важнейших задач на пути формирования комфортной городской среды.

«Продолжаем подводить еженедельные итоги нашего взаимодействия с жителями посредством портала «Добродел». Факт невыполненного окоса травы у дома 88, корпус 1 на Новомытищинском проспекте подтвердился. Меры приняты, окос травы проведен», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что жители ЖК «Скандинавский» пожаловались на полное отсутствие освещения на проезде у многоквартирного дома №1, корпус 2 на улице Малой в деревне Бородино. Освещение по этому адресу теперь есть. Также ограничивающим устройствам-столбам на автобусной остановке по улице Белобородова, дом 15 требовалась покраска - покрасили.

По словам главы, на одном из участков в 21-м микрорайоне сотрудниками АО «Мособлэнерго» выполнена уборка территории. Приведены в надлежащее состояние лавочки по улице Мира у дома 17.

«Как всегда, самые распространенные жалобы – незаконное размещение информационных материалов и граффити. В этот раз зачистили поверхности по следующим адресам: улица Шараповская, дом 3А, улица Веры Волошиной, дом 20 и Новомытищинский проспект, дом 80, корпус 3», - отметил Азаров.

Он добавил, что также в топ-проблем входят жалобы по сухим и аварийным деревьям. Жители обратились в «Добродел» с этими вопросами и попросили спилить деревья и заменить саженцы - сделали.

«Возможно, такие маленькие дела не всем заметны. Но те жители, которые о них пишут, помогают нам развиваться в вопросах взаимодействия и делать наш округ краше и благоустроеннее. Мы всегда их благодарим за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - отметил глава.